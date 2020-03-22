Легенда сборной Бразилии отметил юбилей в тюрьме, получив в подарок жаренную свинью

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо 21 марта отпраздновал 40-летие. Юбилей он отметил в тюрьме в Парагвае, где находится за попытку въехать в страну по поддельному паспорту. На праздничный ужин спортсмену подали барбекю. Вполне возможно, что приготовлено оно было из того самого копченого поросенка, которого лучший футболист мира 2005 года недавно выиграл, одержав победу со своей командой в тюремном турнире.

Роналдиньо за свою карьеру выступал в составе бразильских "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", и "Флуминенсе", французского ПСЖ, итальянского "Милана", испанской "Барселоны" и мексиканского "Керетаро". Он завершил профессиональную карьеру в 2018 году в возрасте 37 лет.

Реклама

Напомним, ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

Смотрите, как сборная Бразилии обыгрывала в товарищеском матче сборную Чехии:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама