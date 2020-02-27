Легенда "Ювентуса" Дель Пьеро из-за коронавируса не смог получить в Италии российскую визу

Для того, чтобы обзавестись разрешением на въезд в Москву, футболисту пришлось слетать в Ереван

Знаменитый футболист туринского "Ювентуса" чемпион мира-2006 Алессандро Дель Пьеро столкнулся с проблемами при получении российской визы из-за эпидемии нового коронавируса у себя на родине, в Италии. Сегодня экс-нападающий прилетает в Москву для телевизионных съемок и участия в рекламных мероприятиях.

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Из-за бушующего заболевания экс-нападающему "Юве" не удалось посетить ни одно из двух Генеральных консульств Российской Федерации в Италии, которые располагаются на севере страны, в Милане и Генуе. Чтобы попасть в Россию, Алессандро пришлось отправиться в Ереван, чтобы получить российскую визу на территории Армении.

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План Алессандро Дель Пьеро сработал успешно, и итальянец уже вылетел из Еревана в Москву.

Отметим, что из-за коронавируса в Италии было принято решение провести без зрителей 6 матчей следующего тура футбольного чемпионата страны, включая поединок грандов "Ювентус" – "Интер".

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. К настоящему моменту от него скончалось более 2500 человек. При этом из заболевших выздоровели более 30 тыс. человек.

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