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Скандал из-за коронавируса: клуб Роналду отказался вернуть болельщикам деньги за билеты на игру с "Интером"

25 февраля, 16:52

Матч пройдет при пустых трибунах, но "Ювентус" не намерен терять уже заработанные три миллиона евро

"Ювентус" не намерен возвращать деньги за билеты от матча 26-го тура чемпионата Италии с "Интером" 1 марта, который из-за накрывшего Италию коронавируса решено провести без зрителей. Напомним, всего из-за коронавируса в Италии при пустых трибунах пройдет 6 игр в ближайшие выходные.

По информации La Gazzetta dello Sport, "Ювентус" заработал 3 млн евро с продажи билетов на ближайший поединок против своего соперника в борьбе за чемпионство "Интера", и руководство туринского клуба считает, что оно не должно терять деньги из-за Федерации футбола Италии, принявшей решение о проведении игры без зрителей.

Это соответствует действующим правилам туринского клуба, однако антимонопольные органы намерены рассмотреть ситуацию со своей стороны. Интересно, что "Интер", в отличие от "Ювентуса", уже начал процедуру возвращения денег за приобретенные своими болельщиками билеты на игру Лиги Европы против "Лудогорца", которая также пройдет без зрителей.

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Отметим, что "Ювентус" со своей звездой Криштиану Роналду располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 60 очков в 25 турах. "Интер" занимает третье место с 54 очками в активе и игрой в запасе.

Смотрите, как "Ювентус" обыгрывал в чемпионате Италии СПАЛ

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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