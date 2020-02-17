Чемпион мира назвал клуб, который судьба уготовила Гвардиоле после "МанСити"

Хосеп Гвардиола / Фото: AFP

Бывший звездный форвард "Ювентуса" чемпион мира-2006 Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о нынешнем главном тренере "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле и его возможном переходе в туринский клуб к Криштиану Роналду. Ранее за финансовые махинации УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два следующих сезона, и ходят слухи, что Гвардиола уже летом покинет клуб Александра Зинченко.

"Да, уже ходят слухи, что многие игроки и тренер "Манчестер Сити" вскоре покинут этот клуб. Все думают, что "Ювентус" может приобрести кого-нибудь у них. Прошлым летом было много разговоров о переезде Гвардиолы в Турин, и сейчас также говорят об этом. Любой клуб в мире хотел бы видеть Хосепа у себя, и я также хотел бы посмотреть на него в Италии", – заявил Алессандро Дель Пьеро

Клуб Гвардиолы – на два года вне еврокубков / Фото: Reuters

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"Гвардиола побеждал в Испании, Германии и Англии, и, возможно, его судьба – возглавить "Ювентус", – приводит слова Дель Пьеро издание Daily Mаil

Отметим, что "Манчестер Сити" уже определился с возможными сменщиками Гвардиолы. Если испанец покинет "горожан", его место может занять главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс или же экс-наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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