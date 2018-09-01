Легендарный форвард Тим Кэхилл продолжит карьеру в Индии

Австралийский футболист будет выступать за "Джамшедпур"

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии нападающий Тим Кэхилл стал игроком индийского клуба "Джамшедпур".

"Очень рад стать частью индийской Суперлиги. Для меня это решение стало простым, учитывая профессионализм и амбиции команды. Хочу помочь развитию футбола в Индии и побудить маленьких детей заняться этим видом спорта. С нетерпением жду момента, когда смогу помочь команде на поле", – заявил Кэхилл.

Отмечается, что 38-летний австралийский игрок уже приступил к тренировкам с командой.

После чемпионата мира-2018 Кэхилл объявил о завершении международной карьеры. Он сыграл за сборную 107 матчей и забил 50 мячей. Форвард защищал цвета "Эвертона", "Миллуолл", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Шанхай Шэньхуа", "Ханчжоу Гринтаун" и "Мельбурн Сити".

Ранее мы писали, что 21-летний датский нападающий Миккель Дуэлунд подписал контракт с киевским "Динамо".

Напомним, что вчера прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Соперниками киевлян будут – "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция) и "Яблонец" (Чехия).