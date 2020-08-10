Легендарный футболист через полмира спасает свою страну от коронавируса

Звезда испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, который защищается от вируса с помощью специальных матрасов, отправил в родную страну гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщается в Twitter-канале Messismo, в Аргентину чартерным рейсом прибыли 32 аппарата искусственной вентиляции легких, которые Месси пожертвовал через свой фонд.

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"Всего аргентинец приобрел 50 аппаратов, сообщает издание telefenoticias.com.ar. "Прибытие аппаратов ИВЛ было отложено из-за ситуации, вызванной пандемией, но, наконец, их смогли отправить", – объяснил друг Месси.

Месси пожертвовал аппараты искусственной вентиляции легких и другие инструменты больнице Гаррахан в городе Буэнос-Айрес в начале мая прошлого года, а учреждение Буэнос-Айреса поделилось ими с другими медицинскими центрами страны, такими как больница Каллена в городе Санта-Фе, которые получили семь аппаратов ИВЛ, 10 инфузионных насосов и два многопараметрических монитора.

Добавим, что за все время в Аргентине зафиксировано 246 тысяч заразившихся и 4 606 смертей. По смертности страна занимает 27-е место в мире.

Ранее мы писали, что Месси обиделся на судью и демонстративно не пожал ему руку после матча Лиги чемпионов. Турецкий арбитр обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи".

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Смотрите, как забивает Лионель Месси:

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