Месси обиделся на судью и демонстративно не пожал ему руку после матча Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отказался пожать руку арбитру Джюнейту Чакыру, который обслуживал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонцами и итальянским "Наполи" (3:1), сообщает Daily Mail. Ранее мы также писали, сыграет ли Месси с "Баварией" после неприятной травмы.

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После окончания матча "Барселоны" и "Наполи" турецкий судья Чакыр протянул руку Месси, но аргентинец сказал "нет" и повернулся к арбитру спиной.

Возможно, такой поступок нападающего вызван тем фактом, что в матче с "Наполи" арбитр не засчитал гол аргентинца, зафиксировав у него игру рукой. Также Чакыр более четырех минут принимал решение о назначении 11-метрового удара в ворота итальянского клуба после фола Калиду Кулибали на Месси.

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Реклама Джюнейт Чакыр и Лионель Месси / Фото: Reuters

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" встретится с "Баварией". Матч состоится 14 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Начало поединка в 22:00 по Киеву.

Смотрите полный обзор матча "Барселона" — "Наполи"

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