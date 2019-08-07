Диего Форлан / Фото: Instagram

Легендарный уругвайский футболист объявил о завершении карьеры https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/aa0/d53/5d4aa0d536aa4.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/aa0/d53/5d4aa0d536aa4.jpg 2019-08-07T12:59:08+03:00 Футбол Диего Форлан решил повесить бутсы на гвоздь

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Атлетико" Диего Форлан объявил об окончании карьеры. 40-летний футболист рассказал, что мог еще поиграть в футбол на профессиональном уровне, но решил остаться с семьей.

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"Это было сложное решение. Все понимали, что это неизбежно, и однажды мне придется прекратить играть в футбол на профессиональном уровне. Недавно мне поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами я стал более избирательным. Было бы отлично завершить карьеру в уругвайском "Пеньяроле", но этого не произошло, и переговоры не увенчались успехом", – цитирует Диего Форлана AS.

Форлан начал карьеру в аргентинском "Индепендьенте". Также выступал за МЮ, "Вильярреал", "Атлетико Мадрид", "Интер" и другие клубы. Также он сыграл 112 матчей за сборную Уругвая, забив в них 36 голов.

На чемпионате мира в 2010 году он занял четвертое место со сборной Уругвая, стал лучшим бомбардиром Мундиаля и был признан лучшим игроком турнира.

Напомним, что вчера "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

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