Нападающий "Манчестер Юнайтед" объявил клубу бойкот и тренируется в компании украинца

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку занимается с "Андерлехтом". Об этом сообщает Sport Mediaset. Ранее стало известно, что футболист уже несколько дней тренируется с бельгийским клубом, цвета которого также защищает украинец Евгений Макаренко. К слову, сегодня Макаренко будет поддерживать киевское "Динамо" в матче против "Брюгге" в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Лукаку должен сегодня вернуться в расположение "Манчестер Юнайтед", однако этого не случилось. Футболист хочет, чтобы клуб продал его и поэтому объявил бойкот английскому клубу.
Лукаку хотели купить "Интер" и "Ювентус". Туринцы хотели обменять нападающего на Пауло Дибалу, но тот отказался переходить в "МЮ".
Бельгиец играет в "Манчестер Юнайтед" с лета 2017 года. Ранее он играл в "Андерлехте", "Челси", "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".
Курьезный гол Лукаку в Лиге чемпионов:
Напомним, что вчера "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.
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