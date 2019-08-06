Бельгийский нападающий вернулся в свой родной клуб и требует, чтобы его продали

Ромелу Лукаку / Фото: AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" объявил клубу бойкот и тренируется в компании украинца https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%83%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83 2019-08-06T21:08:00+03:00 Футбол Бельгийский нападающий вернулся в свой родной клуб и требует, чтобы его продали

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку занимается с "Андерлехтом". Об этом сообщает Sport Mediaset. Ранее стало известно, что футболист уже несколько дней тренируется с бельгийским клубом, цвета которого также защищает украинец Евгений Макаренко. К слову, сегодня Макаренко будет поддерживать киевское "Динамо" в матче против "Брюгге" в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Лукаку должен сегодня вернуться в расположение "Манчестер Юнайтед", однако этого не случилось. Футболист хочет, чтобы клуб продал его и поэтому объявил бойкот английскому клубу.

Лукаку хотели купить "Интер" и "Ювентус". Туринцы хотели обменять нападающего на Пауло Дибалу, но тот отказался переходить в "МЮ".

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Бельгиец играет в "Манчестер Юнайтед" с лета 2017 года. Ранее он играл в "Андерлехте", "Челси", "Вест Бромвиче" и "Эвертоне".

Курьезный гол Лукаку в Лиге чемпионов:

Напомним, что вчера "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

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