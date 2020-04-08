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Легенду сборной Бразилии и "Барселоны" выпустили из тюрьмы и отправили в более комфортные условия

8 апреля, 09:13

Максим Перепелица

Роналдиньо внес залог, чтобы находится под домашним арестом

Бывший игрок "Барселоны" Роналдиньо освобожден из-под тюремного ареста. Бразилец и его брат Ассисс покинули парагвайскую тюрьму и переведены под домашний арест. Роналдиньо будет проживать в гостинице в Асунсьоне. Экс-игрок сборной Бразилии выплатил залог в 1,6 миллиона долларов. Дальнейшее судебное разбирательство с его участием будет проходить по видеосвязи. Напомним, Роналдиньо с братом оказались в тюрьме 32 дня назад по обвинению в нахождении на территории Парагвая по поддельным документам. Находясь в тюрьме, бразилец активно участвовал в спортивных состязаниях с сокамерниками, играя в футбол и волейбол.

Ранее мы писали, что легенда сборной Бразилии отметил юбилей в тюрьме, получив в подарок жаренную свинью. Роналдиньо находится в Парагвае из-за поддельного паспорта.

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Также мы рассказывали, что у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны.

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тюрьма Барселона сборная Бразилии Роналдиньо

Источник: Globo

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