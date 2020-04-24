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Легенды сборной Италии помогут Красному Кресту в борьбе с коронавирусом

24 апреля, 16:28

Максим Перепелица

Легендарные игроки купили четыре машини скорой помощи

Футболисты, ставшие чемпионами мира в составе сборной Италии в 2006 году, организовали акцию, которая позволила собрать средства, достаточные для приобретения четырех машин скорой помощи, сообщил экс-форвард команды Алессандро Дель Пьеро. Ранее мы сообщали, что легенде "Ливерпуля" удалось справиться с коронавирусом.

"Я очень рад и горд сообщить вам, что вместе с моими товарищами по сборной на чемпионате мира-2006 и благодаря вашему вкладу мы купили и пожертвовали четыре машины скорой помощи для итальянского Красного Креста", – написал Дель Пьеро на своей странице в Instagram.

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Он отметил, что эти "ультрасовременные машины" после окончания пандемии коронавируса можно будет использовать в обычном режиме. "Число 4 – знак судьбы, как количество титулов сборной Италии на чемпионатах мира", – добавил Дель Пьеро.

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Смотрите, как бывший клуб Дель Пьеро "Ювентус" до пандемии коронавируса играл с "Интером"

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Ювентус Турин сборная Италии Дель Пьеро коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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