Легенды сборной Италии помогут Красному Кресту в борьбе с коронавирусом

Футболисты, ставшие чемпионами мира в составе сборной Италии в 2006 году, организовали акцию, которая позволила собрать средства, достаточные для приобретения четырех машин скорой помощи, сообщил экс-форвард команды Алессандро Дель Пьеро. Ранее мы сообщали, что легенде "Ливерпуля" удалось справиться с коронавирусом.

"Я очень рад и горд сообщить вам, что вместе с моими товарищами по сборной на чемпионате мира-2006 и благодаря вашему вкладу мы купили и пожертвовали четыре машины скорой помощи для итальянского Красного Креста", – написал Дель Пьеро на своей странице в Instagram.

Реклама

Он отметил, что эти "ультрасовременные машины" после окончания пандемии коронавируса можно будет использовать в обычном режиме. "Число 4 – знак судьбы, как количество титулов сборной Италии на чемпионатах мира", – добавил Дель Пьеро.

Читайте также: "Вы не видели, что творится в больницах": врач из Италии дал совет по борьбе с коронавирусом

Смотрите, как бывший клуб Дель Пьеро "Ювентус" до пандемии коронавируса играл с "Интером"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама