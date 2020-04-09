"Вы не видели, что творится в больницах": врач из Италии дал совет по борьбе с коронавирусом

Глава медицинского штаба миланского "Интера" Пьеро Вольпи выразил уверенность, что масштабы распространения коронавируса в Италии больше, чем принято считать, а также рассказал, как, по его мнению, ситуацию можно улучшить. Ранее мы писали, что легенда "Милана" и друг Шевы победил коронавирус.

"Полностью осознавать ситуацию могут только те, кто своими глазами видел, что происходит в больницах. Реальность очень сильно отличается от статистики, которую мы ежедневно читаем в новостях. И это относится ко всем сферам жизни, включая спорт, – заявил главный медик "Интера" Пьеро Вольпи в комментарии La Gazzetta dello Sport. – Мы рискуем, недооценивая проблему, с которой столкнулись и продолжаем иметь дело. Как мы можем справиться с нынешним положением? Есть только один способ – дать ученым определять план действий. Пускай они скажут, когда людям можно будет возвращаться к своей деятельности"

Врач "Интера" Пьеро Вольпи / Фото: Twitter

Читайте также: Пир во время чумы: футболисту с коронавирусом "Ювентус" поднимет зарплату до 12 млн евро

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось около 90 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 330 тыс. Главными очагами распространения вируса стали Италия и Испания.

Смотрите, как до пандемии "Интер" играл в Италии с "Ювентусом"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама