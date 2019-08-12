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Леоненко: "Динамо" может и должно обыгрывать "Брюгге" в ответном матче"

Сегодня, 16:28

Эксперт считает, что киевлянам по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Виктор Леоненко

Виктор Леоненко / Фото: Канал Футбол

Эксперт программы "Великий Футбол" Виктор Леоненко считает, что его бывшая команда киевское "Динамо" может пройти бельгийский "Брюгге", несмотря на поражение в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Брюгге "удивил чем? Вроде и игра шла, но в начале у "Динамо" был только момент у Беседина. И все. Во вторник нужно играть агрессивно. Почему "Брюгге" во втором тайме отдало полностью инициативу и играло на контратаках? Мне кажется, тренер уже готовился ко второму матчу. И может случиться наоборот: уже "Брюгге" будет играть на контратаках, а "Динамо" позиционно себя не очень хорошо чувствует. И мы это видим не только с "Шахтером". Но "Динамо" может и должно обыгрывать "Брюгге". Иначе, зачем задачи ставятся президентом? Тем более, поставлена задача попасть в Лигу чемпионов.

Скорее всего, те, кто не играл с "Шахтером", будут играть во вторник. Хотя прошло три тура, а некоторым уже дают отдыхать. Миколенко после игры с "Шахтером", я думаю, очень хорошо спал. Ведь красивый гол от Мораеса забили откуда? А Родригес, на мой взгляд, сильнее, чем Беседин. Тем более, Беседин доказал это в "Брюгге" – забей он гол, 1:1 и уже всем спокойнее, было бы намного легче играть во вторник. Странно вот что: бразильца ночью разбуди – он все равно будет техничным. Им надо только физику набрать. Наших же надо готовить месяца два", – сказал Леоненко.

Напомним, в первом матче "Динамо" уступило на выезде со счетом 0:1. Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время.

Напомним, что матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру".

Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:

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Источник: Канал Футбол

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