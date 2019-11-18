Леоненко: "По игре сборной Украины есть много вопросов"

Виктор Леоненко / Фото: Канал Футбол

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После вчерашней ничьей 2:2 сборной Украины в Сербии в отборочном матче чемпионата Европы своим мнением поделились многие эксперты. Высказался и, вероятно, самый главный критик украинского футбола Виктор Леоненко. Вспомним, как "сине-желтые" вырвали позитивный результат в Белграде.

Эксперт программы "Великий футбол" Леоненко в эфире телеканала "Футбол 1" так сказал об игре сборной Украины:

"У команды, я так понимаю, появилась уверенность. Причем из-за Андрея Шевченко счастье не закончилось. Это мы видим... Ничья в Сербии нас устраивала. Так и сыграли – значит, выполнили задание. Но вопросов по игре очень много".

Можно не сомневаться, что в ближайшее время бывший партнер Андрея Шевченко подскажет ему, на что обратить внимание. Несмотря на несколько критический настрой Леоненко, болельщиков вчерашний результат обрадовал. Смотрите, как встречали футболистов в аэропорту после ничьей в Сербии.

Видео: ФФУ

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