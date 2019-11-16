Сербия – Украина: онлайн последнего матча команды Шевченко в сказочном отборе на Евро-2020

В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч отборочного цикла Евро-2020. В Белграде на стадионе "Райко Митич" команда Андрея Шевченко, досрочно вышедшая в финальную часть чемпионата Европы, сыграет с Сербией. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени. Напомним, украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут.
СЕРБИЯ – УКРАИНА – 0:0
Что решается в матче с Сербией для Украины. Сенсационно одолев в предыдущем туре Португалию, сборная Украины досрочно выиграла свою отборочную группу и заполучила путевку на Евро-2020. Дело – в шляпе.
Однако в добавок к этому Андрей Шевченко может получить очень приятный бонус – статус "сеяной" команды при жеребьевке финальной части Евро, а с ним – и соперников попроще. Чтобы гарантировано быть сеяной на жеребьевке, Украине 17 ноября достаточно не проиграть в Сербии.
Украина в предыдущем матче отбора обыграла Роналду (2:1)
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Что решается в матче с Украиной для Сербии. "Белым орлам" нужна только победа над Украиной. Но и ее Сербии будет мало для выхода на Евро-2020. Нужно еще, чтобы в параллельном матче Португалия умудрилась не выиграть в гостях у Люксембурга. Реальный вариант? Практически невозможный. В Сербии это прекрасно понимают и мысленно уже готовятся к запасному варианту – завоеванию путевки в финальную часть чемпионата Европы через Лигу наций.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|7
|6
|1
|0
|15-2
|19
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|7
|4
|2
|1
|20-6
|14
|3
|СЕРБИЯ
|7
|4
|1
|2
|15-15
|13
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|7
|1
|1
|5
|7-14
|4
|5
|ЛИТВА
|8
|0
|1
|7
|5-25
|1
Сербия в предыдущем матче отбора еле одолела Люксембург (3:2)
Старые счеты. 7 июня Украина прошлась катком по Сербии во Львове, разгромив ее со счетом 5:0. То поражение стало самым крупным в истории балканской сборной. И в сборной Сербии уже пригрозили отомстить Шеве за летнее унижение.
Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове
Кадровая ситуация перед матчем Сербия – Украина. Сборной Украины в матче с Сербией не помогут оба натурализованных бразильца – у Марлоса и Мораеса травмы. Вне игры и самый дорогостоящий украинский футболист, по оценкам Transfermarkt, Александр Зинченко (30 млн евро). Он также залечивает повреждение.
Кроме того, против Сербии не сыграет еще один ключевой игрок полузащиты сборной Украины – Тарас Степаненко, отбывающий дисквалификацию за удаление в киевском матче с Португалией.
Смотрите, за что удалили Степаненко
Что касается сербов, то у них точно не сыграет Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта". Тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала" в наказание за то, что один из предыдущих поединков отбора Йович пропустил, сославшись на травму, которой, по мнению наставника балканской сборной, на самом деле не было. Словом, хотел "откосить" от сборной – пожалуйста! Свободен!
Смотрите, как Йович забивал Пятову в Лиге Европы
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Сравнение составов. Согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав сербов – в два с половиной раза дороже кадровой обоймы Андрея Шевченко. Впрочем, во Львове в предыдущем матче это финансовое преимущество никак балканцам не помогло.
Смотрите, каким составом сербы играли в четверг против Люксембурга
Тренировка сборной Украины в Белграде
Фото – официальный сайт УАФ
А вот так закручивает мяч игрок молодежной сборной Сербии Алекса Терзич. Хорошо, что против Украины этот парень не сыграет
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Букмекеры о матче Сербия – Украина 17 ноября. Аналитики считают Сербию фаворитом поединка. На ее победу установлен коэффициент 1.86, на ничью – 3.65, на победу Украины – 4.10. То есть вероятность выигрыша хозяев поля оценивается в 51 процент, ничейного исхода – в 26 процентов, а выигрыша украинцев – в 23 процента. Впрочем, перед предыдущей игрой с Португалией команда Андрея Шевченко, напомним, также в фаворитах не ходила.
Смотрите, как перед матчем с Сербией Украина потренировалась на Эстонии
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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