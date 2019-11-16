Сербия – Украина: онлайн последнего матча команды Шевченко в сказочном отборе на Евро-2020

Трансляция поединка в Белграде между сербами и украинцами - видео, фото и комментарии

Сербия vs Украина / Фото: Getty Images

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В воскресенье, 17 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч отборочного цикла Евро-2020. В Белграде на стадионе "Райко Митич" команда Андрея Шевченко, досрочно вышедшая в финальную часть чемпионата Европы, сыграет с Сербией. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени. Напомним, украинские болельщики на матч с сербами попасть не смогут.

СЕРБИЯ – УКРАИНА – 0:0

Что решается в матче с Сербией для Украины. Сенсационно одолев в предыдущем туре Португалию, сборная Украины досрочно выиграла свою отборочную группу и заполучила путевку на Евро-2020. Дело – в шляпе.

Однако в добавок к этому Андрей Шевченко может получить очень приятный бонус – статус "сеяной" команды при жеребьевке финальной части Евро, а с ним – и соперников попроще. Чтобы гарантировано быть сеяной на жеребьевке, Украине 17 ноября достаточно не проиграть в Сербии.

Украина в предыдущем матче отбора обыграла Роналду (2:1)

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Что решается в матче с Украиной для Сербии. "Белым орлам" нужна только победа над Украиной. Но и ее Сербии будет мало для выхода на Евро-2020. Нужно еще, чтобы в параллельном матче Португалия умудрилась не выиграть в гостях у Люксембурга. Реальный вариант? Практически невозможный. В Сербии это прекрасно понимают и мысленно уже готовятся к запасному варианту – завоеванию путевки в финальную часть чемпионата Европы через Лигу наций.

И В Н П М О 1 УКРАИНА 7 6 1 0 15-2 19 2 ПОРТУГАЛИЯ 7 4 2 1 20-6 14 3 СЕРБИЯ 7 4 1 2 15-15 13 4 ЛЮКСЕМБУРГ 7 1 1 5 7-14 4 5 ЛИТВА 8 0 1 7 5-25 1

Сербия в предыдущем матче отбора еле одолела Люксембург (3:2)

Старые счеты. 7 июня Украина прошлась катком по Сербии во Львове, разгромив ее со счетом 5:0. То поражение стало самым крупным в истории балканской сборной. И в сборной Сербии уже пригрозили отомстить Шеве за летнее унижение.

Смотрите, как Украина громила Сербию во Львове

Кадровая ситуация перед матчем Сербия – Украина. Сборной Украины в матче с Сербией не помогут оба натурализованных бразильца – у Марлоса и Мораеса травмы. Вне игры и самый дорогостоящий украинский футболист, по оценкам Transfermarkt, Александр Зинченко (30 млн евро). Он также залечивает повреждение.

Кроме того, против Сербии не сыграет еще один ключевой игрок полузащиты сборной Украины – Тарас Степаненко, отбывающий дисквалификацию за удаление в киевском матче с Португалией.

Смотрите, за что удалили Степаненко

Что касается сербов, то у них точно не сыграет Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта". Тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала" в наказание за то, что один из предыдущих поединков отбора Йович пропустил, сославшись на травму, которой, по мнению наставника балканской сборной, на самом деле не было. Словом, хотел "откосить" от сборной – пожалуйста! Свободен!

Смотрите, как Йович забивал Пятову в Лиге Европы

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Сравнение составов. Согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt, состав сербов – в два с половиной раза дороже кадровой обоймы Андрея Шевченко. Впрочем, во Львове в предыдущем матче это финансовое преимущество никак балканцам не помогло.

Смотрите, каким составом сербы играли в четверг против Люксембурга

Тренировка сборной Украины в Белграде

Фото – официальный сайт УАФ

А вот так закручивает мяч игрок молодежной сборной Сербии Алекса Терзич. Хорошо, что против Украины этот парень не сыграет

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Букмекеры о матче Сербия – Украина 17 ноября. Аналитики считают Сербию фаворитом поединка. На ее победу установлен коэффициент 1.86, на ничью – 3.65, на победу Украины – 4.10. То есть вероятность выигрыша хозяев поля оценивается в 51 процент, ничейного исхода – в 26 процентов, а выигрыша украинцев – в 23 процента. Впрочем, перед предыдущей игрой с Португалией команда Андрея Шевченко, напомним, также в фаворитах не ходила.

Смотрите, как перед матчем с Сербией Украина потренировалась на Эстонии

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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