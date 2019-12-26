"Лестер" – "Ливерпуль": где и когда смотреть матч лучших команд чемпионата Англии

В четверг играется центральный поединок Премьер-лиги - в "Лестере" настаивают, что "Ливерпуль" еще далеко не чемпион

"Лестер" vs "Ливерпуль" / Фото: Getty Images

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В четверг, 26 декабря, состоится один из главных матчей всего английского сезона. Лидер первенства "Ливерпуль" на выезде встречается с "Лестером", занимающим вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с отставанием в 10 очков от мерсисайдцев. Смотреть Лестер Ливерпуль онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Отметим, что эксперты называют "Ливерпуль" фаворитом поединка. На его победу у букмекеров установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.75, на победу "Лестера" – 3.30. Таким образом вероятность выигрыша гостей оценивается в 45 процентов, хозяев – в 29 процентов, а ничейного исхода – в 26 процентов. При этом наиболее вероятным счетом называют все-таки мирный исход – 1:1. Коэффициент на такой результат равен 7.50.

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Кто покажет матч "Лестер" – "Ливерпуль" 26 декабря. Поединок лидеров английской Премьер-лиги в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало – в 22.00 по киевскому времени. Также посмотреть трансляцию игры можно на сайте oll.tv (по подписке).

Заявления перед матчем "Лестер" – "Ливерпуль"

Юрген Клопп / Фото: Reuters

"Варди – исключительный нападающий, – говорит главный тренер "Ливерпуля" о форварде "Лестера", который с 17 голами лидирует в споре бомбардиров Премьер-лиги. – С момента моего появления в Англии, Джейми, вероятно, в числе трех лучших. Он все время забивает. Сложно обороняться против него. Он всегда висит на плечах, забегает за спину, играет на линии офсайда. Очень и очень опасен. В футболе можно сделать лишь одно – постараться предотвратить как можно больше передач в его сторону. Это мы и попробуем сделать. К тому же "Лестер" – это не только Варди. Брендан Роджерс превосходно поработал в этом клубе. Они действительно команда ТОП-уровня, у них исключительный класс"

"Здесь, в Англии, никогда не знаешь, кто выиграет Премьер-лигу, – говорит перед игрой с "Ливерпулем" португальский защитник "Лестера" Рикарду Перейра. – Это правда, что отрыв от второго места в 10 очков – это много. Но и в прошлом сезоне "Ливерпуль" был на семь очков впереди, но в итоге "Манчестер Сити" выиграл АПЛ. Я думаю, что еще ничего не закончилось, даже если у них есть очень хорошее преимущество. Это будет большая игра. Знаем, что будет сложно, но мы будем играть дома, перед нашими болельщиками. Думаю, если мы будем хорошо обороняться и будем эффективны, что-то может получиться"

Смотрите, как "Лестер" играл в предыдущем туре АПЛ с "МанСити"

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