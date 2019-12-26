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"Лестер" – "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча лидеров чемпионата Англии

26 декабря, 10:54

"Лисы" принимают на своем поле лучший клуб мира - главные события противостояния в режиме live

"Лестер" vs "Ливерпуль"

"Лестер" vs "Ливерпуль" / Фото: Getty Images

В четверг, 26 декабря, проходит матч лидеров английской Премьер-лиги. Идущий вторым "Лестер" на своем поле принимает лидера чемпионата "Ливерпуль", опережающего "лисов" на 10 очков и еще имеющего одну игру в запасе. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. В случае победы хозяев, в АПЛ возродится золотая интрига.

ОНЛАЙН "ЛЕСТЕР" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

Напомним, перед матчем с "Лестером" "Ливерпуль" слетал в Катар, где команда Юргена Клоппа выиграла клубный чемпионат мира, одолев в финале бразильский "Фламенго" (1:0).

Правда, в Катаре не обошлось без небольшого скандальчика. "Золотой мяч" клубного чемпионата мира присудили Салаху, хотя, по мнению болельщиков, приз заслужил другой игрок мерсисайдцев – автор победных мячей в полуфинале и финале бразилец Фирмино.

Тем не менее сам Юрген Клопп не обратил ни малейшего внимания на ситуацию с "Золотым мячом" клубного ЧМ. А подводя итоги 2019 года, в котором мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, тренер "Ливерпуля" использовал слово их трех букв: "Вау!"

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Отметим, что, пока "Ливерпуль" гостил в Катаре на клубном мундиале, сегодняшний соперник мерсисайдцев "Лестер" играл на выезде с "Манчестер Сити". "Лисы" удачно начали тот матч Премьер-лиги, поведя в счете благодаря Варди. Однако в итоге уверенную победу праздновал "МанСити" – 3:1.

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Сравнение "Лестера" и "Ливерпуля" от Transfermarkt

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Факты о противостоянии "Лестера" и "Ливерпуля"

  • Соперники провели между собой 103 матча, по итогам которых преимущество у "Ливерпуля": 42 победы, 36 поражений, 25 ничейных результатов
  • В 10-ти последних очных матчах с "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии "Лестер" одержал 2 победы, потерпел 6 поражений, 2 встречи завершились вничью
  • Средняя результативность 10-ти последних матчей соперников – 3,2 мяча за матч (при этом "Лестер" забивал в среднем 1,4 гола за игру, а "Ливерпуль" – 1,8)

А вот какой матч с "Лестером" перед сегодняшней встречей вспоминает Twitter "Ливерпуля"

Прогноз на матч "Лестер" – "Ливерпуль" 26 декабря. Эксперты называют "Ливерпуль" фаворитом поединка. На его победу у букмекеров установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.75, на победу "Лестера" – 3.30. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями оценивается в 45 процентов, выигрыша хозяев – в 29 процентов, а ничейного исхода – в 26 процентов. При этом наиболее вероятным счетом называют все-таки мирный исход – 1:1. Коэффициент на такой результат равен 7.50.

Турнирная таблица чемпионата Англии перед 19-м туром

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ17161042-1449
2ЛЕСТЕР18123341-1439
3МАНЧЕСТЕР СИТИ18122450-2038
4ЧЕЛСИ18102633-2532
5ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1877422-1628
6ВУЛВЕРХЭМПТОН1869326-2227
7ТОТТЕНХЭМ1875632-2626
8МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1867526-2225
9НЬЮКАСЛ1874718-2425
10БЕРНЛИ1873823-2924
11АРСЕНАЛ1858524-2723
12КРИСТАЛ ПЭЛАС1865715-2023
13БРАЙТОН1855821-2620
14БОРНМУТ1854919-2519
15ЭВЕРТОН1854920-2919
16ВЕСТ ХЭМ1754819-2819
17САУТГЕМПТОН18531021-3718
18АСТОН ВИЛЛА18431124-3315
19НОРВИЧ18331219-3712
20УОТФОРД18261011-3212

Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов обыгрывал на выезде "Зальцбург"

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чемпионат Англии Ливерпуль Лестер

Источник: Сегодня|Спорт

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