"Лестер" – "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча лидеров чемпионата Англии

"Лисы" принимают на своем поле лучший клуб мира - главные события противостояния в режиме live

"Лестер" vs "Ливерпуль" / Фото: Getty Images

В четверг, 26 декабря, проходит матч лидеров английской Премьер-лиги. Идущий вторым "Лестер" на своем поле принимает лидера чемпионата "Ливерпуль", опережающего "лисов" на 10 очков и еще имеющего одну игру в запасе. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. В случае победы хозяев, в АПЛ возродится золотая интрига.

ОНЛАЙН "ЛЕСТЕР" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

Напомним, перед матчем с "Лестером" "Ливерпуль" слетал в Катар, где команда Юргена Клоппа выиграла клубный чемпионат мира, одолев в финале бразильский "Фламенго" (1:0).

Правда, в Катаре не обошлось без небольшого скандальчика. "Золотой мяч" клубного чемпионата мира присудили Салаху, хотя, по мнению болельщиков, приз заслужил другой игрок мерсисайдцев – автор победных мячей в полуфинале и финале бразилец Фирмино.

Тем не менее сам Юрген Клопп не обратил ни малейшего внимания на ситуацию с "Золотым мячом" клубного ЧМ. А подводя итоги 2019 года, в котором мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, тренер "Ливерпуля" использовал слово их трех букв: "Вау!"

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Отметим, что, пока "Ливерпуль" гостил в Катаре на клубном мундиале, сегодняшний соперник мерсисайдцев "Лестер" играл на выезде с "Манчестер Сити". "Лисы" удачно начали тот матч Премьер-лиги, поведя в счете благодаря Варди. Однако в итоге уверенную победу праздновал "МанСити" – 3:1.

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Сравнение "Лестера" и "Ливерпуля" от Transfermarkt

Факты о противостоянии "Лестера" и "Ливерпуля"

Соперники провели между собой 103 матча, по итогам которых преимущество у "Ливерпуля": 42 победы, 36 поражений, 25 ничейных результатов

В 10-ти последних очных матчах с "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии "Лестер" одержал 2 победы, потерпел 6 поражений, 2 встречи завершились вничью

Средняя результативность 10-ти последних матчей соперников – 3,2 мяча за матч (при этом "Лестер" забивал в среднем 1,4 гола за игру, а "Ливерпуль" – 1,8)

А вот какой матч с "Лестером" перед сегодняшней встречей вспоминает Twitter "Ливерпуля"

Прогноз на матч "Лестер" – "Ливерпуль" 26 декабря. Эксперты называют "Ливерпуль" фаворитом поединка. На его победу у букмекеров установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.75, на победу "Лестера" – 3.30. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями оценивается в 45 процентов, выигрыша хозяев – в 29 процентов, а ничейного исхода – в 26 процентов. При этом наиболее вероятным счетом называют все-таки мирный исход – 1:1. Коэффициент на такой результат равен 7.50.

Турнирная таблица чемпионата Англии перед 19-м туром

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 17 16 1 0 42-14 49 2 ЛЕСТЕР 18 12 3 3 41-14 39 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 18 12 2 4 50-20 38 4 ЧЕЛСИ 18 10 2 6 33-25 32 5 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18 7 7 4 22-16 28 6 ВУЛВЕРХЭМПТОН 18 6 9 3 26-22 27 7 ТОТТЕНХЭМ 18 7 5 6 32-26 26 8 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 6 7 5 26-22 25 9 НЬЮКАСЛ 18 7 4 7 18-24 25 10 БЕРНЛИ 18 7 3 8 23-29 24 11 АРСЕНАЛ 18 5 8 5 24-27 23 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 18 6 5 7 15-20 23 13 БРАЙТОН 18 5 5 8 21-26 20 14 БОРНМУТ 18 5 4 9 19-25 19 15 ЭВЕРТОН 18 5 4 9 20-29 19 16 ВЕСТ ХЭМ 17 5 4 8 19-28 19 17 САУТГЕМПТОН 18 5 3 10 21-37 18 18 АСТОН ВИЛЛА 18 4 3 11 24-33 15 19 НОРВИЧ 18 3 3 12 19-37 12 20 УОТФОРД 18 2 6 10 11-32 12

Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов обыгрывал на выезде "Зальцбург"

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