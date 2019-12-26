"Лестер" – "Ливерпуль": онлайн-трансляция матча лидеров чемпионата Англии

В четверг, 26 декабря, проходит матч лидеров английской Премьер-лиги. Идущий вторым "Лестер" на своем поле принимает лидера чемпионата "Ливерпуль", опережающего "лисов" на 10 очков и еще имеющего одну игру в запасе. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. В случае победы хозяев, в АПЛ возродится золотая интрига.
ОНЛАЙН "ЛЕСТЕР" – "ЛИВЕРПУЛЬ"
Напомним, перед матчем с "Лестером" "Ливерпуль" слетал в Катар, где команда Юргена Клоппа выиграла клубный чемпионат мира, одолев в финале бразильский "Фламенго" (1:0).
Правда, в Катаре не обошлось без небольшого скандальчика. "Золотой мяч" клубного чемпионата мира присудили Салаху, хотя, по мнению болельщиков, приз заслужил другой игрок мерсисайдцев – автор победных мячей в полуфинале и финале бразилец Фирмино.
Тем не менее сам Юрген Клопп не обратил ни малейшего внимания на ситуацию с "Золотым мячом" клубного ЧМ. А подводя итоги 2019 года, в котором мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, тренер "Ливерпуля" использовал слово их трех букв: "Вау!"
Отметим, что, пока "Ливерпуль" гостил в Катаре на клубном мундиале, сегодняшний соперник мерсисайдцев "Лестер" играл на выезде с "Манчестер Сити". "Лисы" удачно начали тот матч Премьер-лиги, поведя в счете благодаря Варди. Однако в итоге уверенную победу праздновал "МанСити" – 3:1.
Читайте также: Все серьезно: у Ярмоленко в Англии обнаружились новые проблемы со здоровьем
Сравнение "Лестера" и "Ливерпуля" от Transfermarkt
Факты о противостоянии "Лестера" и "Ливерпуля"
- Соперники провели между собой 103 матча, по итогам которых преимущество у "Ливерпуля": 42 победы, 36 поражений, 25 ничейных результатов
- В 10-ти последних очных матчах с "Ливерпулем" в рамках чемпионата Англии "Лестер" одержал 2 победы, потерпел 6 поражений, 2 встречи завершились вничью
- Средняя результативность 10-ти последних матчей соперников – 3,2 мяча за матч (при этом "Лестер" забивал в среднем 1,4 гола за игру, а "Ливерпуль" – 1,8)
А вот какой матч с "Лестером" перед сегодняшней встречей вспоминает Twitter "Ливерпуля"
Прогноз на матч "Лестер" – "Ливерпуль" 26 декабря. Эксперты называют "Ливерпуль" фаворитом поединка. На его победу у букмекеров установлен коэффициент 2.15, на ничью – 3.75, на победу "Лестера" – 3.30. Иными словами, вероятность выигрыша матча гостями оценивается в 45 процентов, выигрыша хозяев – в 29 процентов, а ничейного исхода – в 26 процентов. При этом наиболее вероятным счетом называют все-таки мирный исход – 1:1. Коэффициент на такой результат равен 7.50.
Турнирная таблица чемпионата Англии перед 19-м туром
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|17
|16
|1
|0
|42-14
|49
|2
|ЛЕСТЕР
|18
|12
|3
|3
|41-14
|39
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|18
|12
|2
|4
|50-20
|38
|4
|ЧЕЛСИ
|18
|10
|2
|6
|33-25
|32
|5
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|18
|7
|7
|4
|22-16
|28
|6
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|18
|6
|9
|3
|26-22
|27
|7
|ТОТТЕНХЭМ
|18
|7
|5
|6
|32-26
|26
|8
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18
|6
|7
|5
|26-22
|25
|9
|НЬЮКАСЛ
|18
|7
|4
|7
|18-24
|25
|10
|БЕРНЛИ
|18
|7
|3
|8
|23-29
|24
|11
|АРСЕНАЛ
|18
|5
|8
|5
|24-27
|23
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|18
|6
|5
|7
|15-20
|23
|13
|БРАЙТОН
|18
|5
|5
|8
|21-26
|20
|14
|БОРНМУТ
|18
|5
|4
|9
|19-25
|19
|15
|ЭВЕРТОН
|18
|5
|4
|9
|20-29
|19
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|17
|5
|4
|8
|19-28
|19
|17
|САУТГЕМПТОН
|18
|5
|3
|10
|21-37
|18
|18
|АСТОН ВИЛЛА
|18
|4
|3
|11
|24-33
|15
|19
|НОРВИЧ
|18
|3
|3
|12
|19-37
|12
|20
|УОТФОРД
|18
|2
|6
|10
|11-32
|12
Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов обыгрывал на выезде "Зальцбург"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк