Новый шок для "Манчестер Сити": у клуба Зинченко отбирают титул чемпиона Англии

"Горожан" могут лишить чемпионства-2014: на этот период пришлись махинации клуба. Титул-2012 - тоже под угрозой

Болельщик "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

"Манчестер Сити", который был отстранен УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два следующих сезона за нарушения правил финансового фэйр-плей, может столкнуться еще с одним наказанием. Речь идет о лишении клуба украинца Александра Зинченко чемпионского титула английской Премьер-лиги 2014 года, сообщает Daily Mail.

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Ранее уже говорилось, что руководство АПЛ может снять очки с "Манчестер Сити", поскольку все финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, что клуб предоставляет в УЕФА. По информации издания, нет никакого смысла лишать "горожан" заработанных очков в нынешнем сезоне, так как клуб совершал махинации в период с 2012 по 2016 год. За этот отрезок "Сити" дважды стал чемпионом Премьер-лиги (2012, 2014).

"Манчестер Сити" / Фото: Reuters

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Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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В сезоне-2011/2012 "горожане" выиграли титул, опередив "Манчестер Юнайтед" по разнице забитых и пропущенных мячей, а в кампании-2013/2014 манкунианцы заняли первое место, набрав всего на два очка больше, чем "Ливерпуль". Пока неясно, в какой именно отрезок 2012 года руководство "Манчестер Сити" совершало махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть свои убытки, поэтому титул-2012 находится под вопросом.

При этом чемпионство 2014 года точно попадает под вышеуказанный период.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играет в нынешней Лиге чемпионов

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