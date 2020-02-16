Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Новый шок для "Манчестер Сити": у клуба Зинченко отбирают титул чемпиона Англии

16 февраля, 14:56

"Горожан" могут лишить чемпионства-2014: на этот период пришлись махинации клуба. Титул-2012 - тоже под угрозой

Болельщик "Манчестер Сити"

Болельщик "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

"Манчестер Сити", который был отстранен УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два следующих сезона за нарушения правил финансового фэйр-плей, может столкнуться еще с одним наказанием. Речь идет о лишении клуба украинца Александра Зинченко чемпионского титула английской Премьер-лиги 2014 года, сообщает Daily Mail.

Читайте также: "Манчестер Сити" определился с кандидатами на пост тренера в случае ухода Гвардиолы: есть два варианта

Ранее уже говорилось, что руководство АПЛ может снять очки с "Манчестер Сити", поскольку все финансовые данные для лицензирования на турнире должны совпадать с теми, что клуб предоставляет в УЕФА. По информации издания, нет никакого смысла лишать "горожан" заработанных очков в нынешнем сезоне, так как клуб совершал махинации в период с 2012 по 2016 год. За этот отрезок "Сити" дважды стал чемпионом Премьер-лиги (2012, 2014).

"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" / Фото: Reuters

Реклама

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

В тренде
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц

Читайте также: "Реал" готов воспользоваться проблемами "Манчестер Сити" и забрать у них лидера

В сезоне-2011/2012 "горожане" выиграли титул, опередив "Манчестер Юнайтед" по разнице забитых и пропущенных мячей, а в кампании-2013/2014 манкунианцы заняли первое место, набрав всего на два очка больше, чем "Ливерпуль". Пока неясно, в какой именно отрезок 2012 года руководство "Манчестер Сити" совершало махинации со спонсорскими контрактами, чтобы скрыть свои убытки, поэтому титул-2012 находится под вопросом.

При этом чемпионство 2014 года точно попадает под вышеуказанный период.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играет в нынешней Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии Манчестер Сити fair play Александр Зинченко

Источник: Championat.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Богатенький Буратино": кто из футболистов получает больше всех в миреФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...