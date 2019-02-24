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"Лестер" уволил главного тренера после семи матчей без побед

Сегодня, 13:34

В последнем матче под руководством француза "лисы" разгромно уступили "Кристал Пелас"

Клод Пюэль
Клод Пюэль. Фото: AFP
"Лестер" уволил главного тренера после семи матчей без побед //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/281/218/5c728121885c2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/281/218/5c728121885c2.png Футбол В последнем матче под руководством француза "лисы" разгромно уступили "Кристал Пелас"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Вчера команда уступила "Кристал Пэлас" (1:4) в чемпионате Англии. Также покидает команду ассистент Пюэля Джеки Бонневэй. Руководить футболистами до назначения нового тренера будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

Пюэль возглавил "Лестер" в октябре 2017 года. После матча с "Кристал Пэлас" "лисы" продлили серию без побед до 7 матчей во всех турнирах. После 27 туров АПЛ команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Издание Daily Mail спешит сообщить, что "Лестер" уже определился со своей приоритетной целью на замену Пюэлю и теперь попытается переманить Брендана Роджерса из "Селтика". Также одни из кандидатов является Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла".

Напомним, что в конце прошлого года "Лестер" пережил трагедию – владелец клуба Вишай Шривадданапрабхи разбился в авиакатастрофе недалеко от клубного стадиона. Расследование выяснило, что причиной крушения стало отсоединение педали кокпита от ротора в хвосте, из-за чего пилот потерял контроль над транспортным средством, сообщает Sky News.

Напомним, что вчера Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги. В день матча АПЛ наставнику "Кристал Пэлас" исполнилось 71 год и 198 дней.

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Тег чемпионат Англии, Лестер, Клод Пюэль

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Источники:

Советский спорт , Сегодня|Спорт

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