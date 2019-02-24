"Лестер" уволил главного тренера после семи матчей без побед
В последнем матче под руководством француза "лисы" разгромно уступили "Кристал Пелас"
Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт клуба. Вчера команда уступила "Кристал Пэлас" (1:4) в чемпионате Англии. Также покидает команду ассистент Пюэля Джеки Бонневэй. Руководить футболистами до назначения нового тренера будут Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.
Пюэль возглавил "Лестер" в октябре 2017 года. После матча с "Кристал Пэлас" "лисы" продлили серию без побед до 7 матчей во всех турнирах. После 27 туров АПЛ команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Издание Daily Mail спешит сообщить, что "Лестер" уже определился со своей приоритетной целью на замену Пюэлю и теперь попытается переманить Брендана Роджерса из "Селтика". Также одни из кандидатов является Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла".
Напомним, что в конце прошлого года "Лестер" пережил трагедию – владелец клуба Вишай Шривадданапрабхи разбился в авиакатастрофе недалеко от клубного стадиона. Расследование выяснило, что причиной крушения стало отсоединение педали кокпита от ротора в хвосте, из-за чего пилот потерял контроль над транспортным средством, сообщает Sky News.
Напомним, что вчера Рой Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-лиги. В день матча АПЛ наставнику "Кристал Пэлас" исполнилось 71 год и 198 дней.
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