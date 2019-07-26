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Летающая тарелка: "Эвертон" представил дизайн футуристического стадиона

26 июля, 14:43

Новая арена будет вмещать до 62 тысяч зрителей и обойдется в 500 миллионов фунтов

Английский "Эвертон" представил дизайн нового стадиона команды, показав макет будущего сооружения на официальной странице клуба в социальной сети Twitter. "Эвертон" намерен построить новый стадион на севере Ливерпуля. По сведениям Sky Sports, вместимость арены должна составить от 52 до 62 тысяч мест. Стоимость постройки оценивается в 500 миллионов фунтов. Планируется, что команда переедет на новый стадион в 2023 году.

В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги "Эвертон" занял восьмое место и не попал в зону еврокубков, пропустив вперед "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон".

Напомним, что "Милан" и "Интер" к 2022 году построят совместный стадион. Новая арена будет построена возле "Сан-Сиро" за 700 млн евро.

Ранее мы рассказывали, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес презентовал проект реконструкции знаменитого стадиона "Сантьяго Бернабеу". Сообщается, что обновленный стадион получит раздвижную крышу, которая будет открываться за 15 минут.

В России дождь смыл и разрушил стадион:

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Тег стадион, футбол, чемпионат Англии, Эвертон

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Championat.ru

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