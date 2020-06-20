"Лейпциг" – "Боруссия": последние прогнозы на "серебряную" битву чемпионата Германии

Аналитики предрекают больше трех голов в этом поединке - с более высокими шансами на победу у "Лейпцига"

Сегодня в чемпионате Германии по футболу проходит решающий матч за "серебро". Напомним, чемпионом досрочно стала "Бавария". В "серебряной" битве при пустых трибунах "Лейпциг", идущий третьим, принимает дортмундскую "Боруссию", находящуюся на втором месте с 3-очковым отрывом от "быков". Начало поединка – в 16:30. Смотреть онлайн "Лейпциг" – "Боруссия" Дортмунд можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

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Эксперты называют хозяев небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Лейпцига" составляет 2.20, на ничью – 3.80, на победу "Боруссии"- 3.10. Таким образом, аналитики букмекерских контор называют такую вероятность результата: победа "быков" из Лейпцига – 44 процента, ничья – 25 процентов, победа "Боруссии" – 31 процент.

Фаворит матча – "Лейпциг"

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В большинстве матчей чемпионата Германии зрители имеют возможность увидеть много забитых голов. Букмекеры прогнозируют, что и сегодня их будет немало: котировка на "больше 2,5 гола" в матче "Лейпциг" – "Боруссия" равна 1.60, а на "меньше 2,5 гола" она составляет 2.40. Значит, с вероятностью в 60 процентов сегодня зрители у экранов увидят три или более гола.

"Лейпциг" – "Боруссия" Д. Стартовые составы

"ЛЕЙПЦИГ" – "БОРУССИЯ" Д: ТОП-ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ГОЛ

Тимо Вернер, "Лейпциг" – 2.10 (коэффициент на "забьет гол")

Патрик Шик, "Лейпциг" – 2.75

Дани Ольмо, "Лейпциг" – 3.85

Эрлинг Холанд, "Боруссия" – 2.25

Джейдон Санчо, "Боруссия" – 3.00

Торган Азар, "Боруссия" – 4.30

Турнирная таблица чемпионата Германии

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