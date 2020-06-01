Українська
$ 26,82
29,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Лейпциг" разобрался с "козлами" в Кельне и вернулся в чемпионате Германии на третье место

1 июня, 23:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Немецкая Бундеслига закрыла 29-й тур поединком на западе страны

В понедельник вечером в чемпионате Германии завершился 29-й тур – уже четвертый после возобновления турнира. В Кельне местная команда и гости из Лейпцига выдали второй по результативности матч уик-энда. А вчера "Боруссия" и "Падеборн" забили семь мячей за один тайм.

Чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов, "Лейпцигу" необходимо было обыгрывать "козлов" – так традиционно называют футболистов "Кельна". И подопечные Юлиана Нагельсманна таки добились своего, хотя и пропустили первыми уже на седьмой минуте от колумбийца Джона Кордобы. Однако еще до перерыва чех Патрик Шик и француз Кристофер Нкунку вывели гостей вперед – 2:1.

А в начале второй половины соперники забили еще три мяча в течение семи минут. Сначала 25-м голом в чемпионате отличился бомбардир Тимо Вернер (на фото) – причем с передачи венгерского голкипера Петера Гулачи. Правда, вскоре французский форвард Антони Модест сократил отставание хозяев, но еще через две минуты молодой испанец Дани Ольмо все расставил по местам – 4:2.

Реклама

Эта победа позволила "Лейпцигу" набрать 58 очков и вернуться на третье место. Забавно, что команда на два очка опережает "Боруссию" из Менхенгладбаха и на столько же отстает от другой "Боруссии" – из Дортмунда. "Кельн" остался на 11-й позиции.

Матчи чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Говорят, что на молодого футболиста "Шахтера" положили глаз "Бавария" и "Лейпциг".

Реклама

Смотрите, как "Лейпциг" разобрался с "Тоттенхэмом" в плей-офф Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Кельн Лейпциг чемпионат Германии Юлиан Нагельсманн Бундеслига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
В белье и без него: девушка
В белье и без него: девушка "нового Шевченко" показала откровенные фото в постелиФутбол
"Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причинаФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимок
Это уже перебор: фанаты набросились на беременную жену футболиста за обнаженный снимокФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять