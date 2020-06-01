"Лейпциг" разобрался с "козлами" в Кельне и вернулся в чемпионате Германии на третье место

В понедельник вечером в чемпионате Германии завершился 29-й тур – уже четвертый после возобновления турнира. В Кельне местная команда и гости из Лейпцига выдали второй по результативности матч уик-энда. А вчера "Боруссия" и "Падеборн" забили семь мячей за один тайм.

Чтобы вернуться в зону Лиги чемпионов, "Лейпцигу" необходимо было обыгрывать "козлов" – так традиционно называют футболистов "Кельна". И подопечные Юлиана Нагельсманна таки добились своего, хотя и пропустили первыми уже на седьмой минуте от колумбийца Джона Кордобы. Однако еще до перерыва чех Патрик Шик и француз Кристофер Нкунку вывели гостей вперед – 2:1.

А в начале второй половины соперники забили еще три мяча в течение семи минут. Сначала 25-м голом в чемпионате отличился бомбардир Тимо Вернер (на фото) – причем с передачи венгерского голкипера Петера Гулачи. Правда, вскоре французский форвард Антони Модест сократил отставание хозяев, но еще через две минуты молодой испанец Дани Ольмо все расставил по местам – 4:2.

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Эта победа позволила "Лейпцигу" набрать 58 очков и вернуться на третье место. Забавно, что команда на два очка опережает "Боруссию" из Менхенгладбаха и на столько же отстает от другой "Боруссии" – из Дортмунда. "Кельн" остался на 11-й позиции.

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Говорят, что на молодого футболиста "Шахтера" положили глаз "Бавария" и "Лейпциг".

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