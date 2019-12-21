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У футболиста "Аякса" диагностировали проблемы с сердцем

21 декабря, 15:32

Дэйли Блинд пропустит начало сезона

Дэйли Блинд

Дэйли Блинд / Фото: Instagram

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У бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинда проблемы с сердцем, об этом сообщает официальный сайт "Аякса." Диагноз пока не уточняется.

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В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" у защитника закружилась голова, после чего было проведено тщательное обследование.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Аякс" – "Валенсия":

Защитник поблагодарил всех за поддержку у себя в Instagram:

INSTAGRAM

Голландец, по предварительным оценкам, пропустит зимний сбор "Аякса" и будет самостоятельно восстанавливаться. Дэйли Блинд в этом сезоне отыграл 26 поединков в футболке "Аякса", забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Ранее мы писали, что голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как его жена Валерия в 2015-м поддерживала его на матче Лиги Европы "Аякс" – "Днепр".

Также добавим, что легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом. Уэйн Руни решил перебраться в графство Чешир.

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Манчестер Юнайтед Аякс Амстердам Дэйли Блинд

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