У футболиста "Аякса" диагностировали проблемы с сердцем

Дэйли Блинд / Фото: Instagram

Реклама

У бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинда проблемы с сердцем, об этом сообщает официальный сайт "Аякса." Диагноз пока не уточняется.

Читайте также: молодой игрок "Манчестер Юнайтед" устроил настоящий рождественский праздник для малоимущих

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" у защитника закружилась голова, после чего было проведено тщательное обследование.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Аякс" – "Валенсия":

Защитник поблагодарил всех за поддержку у себя в Instagram:

INSTAGRAM

Голландец, по предварительным оценкам, пропустит зимний сбор "Аякса" и будет самостоятельно восстанавливаться. Дэйли Блинд в этом сезоне отыграл 26 поединков в футболке "Аякса", забив один гол и сделав одну результативную передачу.

Ранее мы писали, что голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как его жена Валерия в 2015-м поддерживала его на матче Лиги Европы "Аякс" – "Днепр".

Также добавим, что легенда "Манчестер Юнайтед" обзавелся шикарным особняком с бункером и отдельным лифтом. Уэйн Руни решил перебраться в графство Чешир.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама