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Лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах получил травму головы и может не сыграть с ответной игре с "Барселоной"

5 мая, 09:37

Египтянин получил болезненный удар в голову в поединке против "Ньюкасла" в чемпионате Англии

Мохамед Салах получил травму во втором тайме
Мохамед Салах получил травму во втором тайме. Фото: Reuters

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах получил болезненный удар в голову в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед", его участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" под вопросом, сообщается на официальном сайте "красных".

Встреча "Ньюкасл" – "Ливерпуль" прошла в субботу на поле "сорок" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Салах вышел на матч в стартовом составе и забил второй мяч своей команды на 28-й минуте, но во втором тайме получил повреждение в результате столкновения с вратарем противника Мартином Дубравкой и был заменен на 73-й минуте, покинув поле на носилках.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Ливерпуль" – 2:3

Как отмечается, Салах должен пройти медобследование в ближайшее время, которое оценит степень серьезности повреждения форварда, и сможет ли он помочь своей команде в грядущих матчах. Встреча против "Барселоны" пройдет на "Энфилде" во вторник, 7 мая. В первом матче в гостях "Ливерпуль" проиграл со счетом 0:3. Букмекеры сохраняют "Ливерпулю" небольшие шансы на выход в финал: коэффициент 11.9 на проход англичан и 1.05 на "Барселону".

"Я слышал, что он получил удар в голову при столкновении с бедром вратаря. Он лежал на земле, и врач должен был принять решение, сможет ли он продолжить игру или нет, и в итоге решили, что не сможет. В раздевалке он уже сидел и смотрел за игрой по телевизору. Так что, вроде бы, с ним все в порядке, но мы, конечно, должны подождать. Он получил сильный удар в том эпизоде", – прокомментировал ситуацию с Салахом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

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Тег травма, Лига чемпионов, Барселона, чемпионат Англии, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Источники:

Сегодня|Спорт , Liverpool FC

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