Лидер "ПСЖ" "выпил пива" из брошенной с трибуны бутылки и теперь ждет наказания от УЕФА
Аргентинский футболист отреагировал на выходку болельщиков, но теперь рискует пропустить ответную встречу
УЕФА может отстранить аргентинского полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию на неопределенное количество матчей за провокацию в адрес болельщиков "Манчестер Юнайтед" (2:0) во время первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC.
Напомним, во втором тайме встречи фанаты английского клуба бросили в сторону Ди Марии бутылку пива. 30-летний аргентинский полузащитник поднял емкость с газона и сделал вид, что выпил напиток, после чего откинул бутылку в сторону.
TWITTER— ESPN UK (@ESPNUK) February 12, 2019
По информации источника, Ди Мария может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Напомним, встреча команд состоится 6 марта на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Ди Мария выступал за "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2014/2015 годов. Аргентинец должен был стать норвым лидером команды, но из-за конфликта с главным тренером Луи ван Галем отыграл на "Олд Траффорд" всего сезон и перешел в "ПСЖ". В составе "Красных дьяволов" он провел всего 32 матча и забил четыре мяча.
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