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Лидер "ПСЖ" "выпил пива" из брошенной с трибуны бутылки и теперь ждет наказания от УЕФА

Сегодня, 19:51

Аргентинский футболист отреагировал на выходку болельщиков, но теперь рискует пропустить ответную встречу

Анхель Ди Мария
Анхель Ди Мария. Фото: AFP
Лидер "ПСЖ" "выпил пива" из брошенной с трибуны бутылки и теперь ждет наказания от УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/458/e3c/5c6458e3ce444.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/458/e3c/5c6458e3ce444.jpg Футбол Аргентинский футболист отреагировал на выходку болельщиков, но теперь рискует пропустить ответную встречу

УЕФА может отстранить аргентинского полузащитника "ПСЖ" Анхеля Ди Марию на неопределенное количество матчей за провокацию в адрес болельщиков "Манчестер Юнайтед" (2:0) во время первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает RMC.

Напомним, во втором тайме встречи фанаты английского клуба бросили в сторону Ди Марии бутылку пива. 30-летний аргентинский полузащитник поднял емкость с газона и сделал вид, что выпил напиток, после чего откинул бутылку в сторону.

По информации источника, Ди Мария может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Напомним, встреча команд состоится 6 марта на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Ди Мария выступал за "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2014/2015 годов. Аргентинец должен был стать норвым лидером команды, но из-за конфликта с главным тренером Луи ван Галем отыграл на "Олд Траффорд" всего сезон и перешел в "ПСЖ". В составе "Красных дьяволов" он провел всего 32 матча и забил четыре мяча.

Ранее мы писали, что иранский телеканал убрал дьявола с эмблемы "Манчестер Юнайтед". Вместо привычного лого "МЮ" канал использовал эмблему середины прошлого века.

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Тег футбол, Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, псж, Анхель Ди Мария

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Championat.ru

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