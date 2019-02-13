Иранский телеканал убрал дьявола с эмблемы "Манчестер Юнайтед"

Вместо привычного лого "МЮ" канал использовал эмблему середины прошлого века

"Манчестер Юнайтед" проиграл дома "ПСЖ". Фото: AFP

Иранский телеканал убрал дьявола с эмблемы "Манчестер Юнайтед" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/410/326/5c6410326a2f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/410/326/5c6410326a2f8.jpg 2019-02-13T14:40:00+02:00 Футбол Вместо привычного лого "МЮ" канал использовал эмблему середины прошлого века

Эмблема "Манчестер Юнайтед" приобрела новый вид в ходе передачи на иранском телевидении, посвященной первому матчу "красных дьяволов" с "Пари Сен-Жермен" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает ITASportPress, руководство телеканала посчитало недопустимым изображение дьявола на эмблеме английского клуба в связи с религиозной цензурой, принятой в стране. Вместо привычной эмблемы "Манчестер Юнайтед" канал использовал ее образец из середины прошлого века, на котором отсутствует дьявол.

Напомним, что поединок в Манчестере завершился победой "ПСЖ" – со счетом 2:0. Голы во втором тайме забили Преснель Кимпембе (53-я минута) и Килиан Мбаппе (60). На 89-й минуте в составе хозяев был удален Поль Погба, получивший вторую желтую карточку.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед" состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня в Лиге чемпионов будут сыграны еще две встречи 1/8 финала:

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