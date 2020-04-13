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Лидеры сборной Украины сыграют в FIFA 20 против игроков сборной Польши

13 апреля, 19:47

Максим Перепелица

Евгений Коноплянка и Александр Зинченко поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта

Сборная Украины проведет матч против Польши в футбольном симуляторе FIFA 20. Во вторник, 14 апреля на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола состоится онлайн-противостояние сборных команд Украины и Польши. Футболисты обеих сборных поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта. Честь сине-желтых будут защищать полузащитники главной команды страны – Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинских сборников будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус.

Напомним, самую большую зарплату из украинских футболистов, по данным английских СМИ, имеет Андрей Ярмоленко, которому в "Вест Хэме" платят порядка 7 млн евро в год. Однако ситуация с коронавирусом неминуемо отразится и на окладах игроков.

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Как мы писали ранее, коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: Зинченко, Цыганков и Ярмоленко резко подешевели. Если раньше ТОП-10 игроков из Украины стоили 134 млн евро, то теперь – 108 млн: их цена просела на четверть.

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Сборная Украины Евгений Коноплянка сборная Польши Александр Зинченко

Источник: ФФУ

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