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Коронавирус обвалил стоимость украинских футболистов: почем теперь Зинченко, Цыганков и Ярмоленко

8 апреля, 15:30

Богдан Юрков

Если раньше ТОП-10 игроков из Украины стоили 134 млн евро, то теперь - 108 млн: их цена просела на четверть

Мировой кризис, связанный с коронавирусом, отразился и на цене футболистов. Авторитетный портал Transfermarkt резко снизил стоимость всех, даже самых звездных футболистов, не обойдя стороной и украинских игроков. В частности, самый дорогой украинский исполнитель Александр Зинченко подешевел с 30 млн до 24 млн евро, а Виктор Цыганков – с 20 млн до 16 млн евро.

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Если ранее десятка самых дорогих украинских футболистов, по оценкам Transfermarkt, стоила 134 млн евро, то теперь – 108 млн евро. Таким образом, они подешевели почти на 25 процентов.

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

Александр Зинченко. Фото: REUTERS/David Klein

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ТОП-10 САМЫХ ДОРОГИХ ФУТБОЛИСТОВ УКРАИНЫ

  • 1. Александр Зинченко ("МанСити") – €24 млн (было €30 млн)
  • 2. Виктор Цыганков ("Динамо") – €16 млн (было €20 млн)
  • 3. Руслан Малиновский ("Аталанта") – €11 млн (было €14 млн)
  • 4. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – €9,5 млн (было €12 млн)
  • 5. Роман Яремчук ("Гент") – €9,5 млн (было €12 млн)
  • 6. Виталий Миколенко ("Динамо") – €9 млн (было €10 млн)
  • 7. Тарас Степаненко ("Шахтер") – €8 млн (было €10 млн)
  • 8. Марлос ("Шахтер") – €8 млн (было €10 млн)
  • 9. Ярослав Ракицкий – €8 млн (было €10 млн)
  • 10. Евгений Коноплянка ("Шахтер") – €4,8 млн (было €6 млн)

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Напомним, самую большую зарплату из украинских футболистов, по данным английских СМИ, имеет Андрей Ярмоленко, которому в "Вест Хэме" платят порядка 7 млн евро в год. Однако ситуация с коронавирусом неминуемо отразится и на окладах игроков.

Смотрите, как забивает Зинченко

Смотрите, как забивает Ярмоленко

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Сборная Украины Андрей Ярмоленко коронавирус Руслан Малиновский Александр Зинченко Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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