Лига Европы 2019/2020: расписание и результаты квалификации

В Европе проходят матчи последнего отборочного этапа за выход в групповой турнир Лиги Европы

В четверг, 22 августа, состоятся первые поединки раунда плей-офф Лиги Европы. Победители двухматчевых дуэлей пробьются в групповой турнир. Самым важным матчем для Украины станет поединок "Эспаньола" и "Зари". Команде Виктора Скрипника предстоит противостоять представителю из ТОП-5 чемпионата.

За кого на этой неделе болеть в еврокубках, кроме "Зари": расклады для украинских болельщиков

Четверг, 22 августа

17:00 "Астана" – БАТЭ

18:00 "Арарат-Армения" – "Дюделанж"

20:00 "Мальме" – "Бней Иегуда"

20:00 "Судува" – "Ференцварош"

20:30 "Лудогорец" – "Марибор"

20:30 "Фейеноорд" – "Хапоэль"

20:45 "Копенгаген" – "Рига"

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21:00 "Легия" – "Рейнджерс"

21:00 АЕК (А) – "Трабзонспор"

21:30 "Гент" – "Риека"

21:30 "Страсбур" – "Айнтрахт"

21:30 "Стяуа" – "Гимараэш"

21:30 ПСВ – "Аполлон"

21:30 АЗ – "Антверпен"

21:45 "Брага" – "Спартак" (М)

21:45 "Линфилд" – "Карабах"

21:45 "Селтик" – АИК

22:00 "Партизан" – "Мольде"

22:00 "Эспаньол" – "Заря"

22:00 "Слован" – ПАОК

22:00 "Торино" – "Вулверхэмптон"

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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