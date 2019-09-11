"Лиги Европы-2" не будет: рассекречены революционные планы УЕФА

В Европейском футбольном союзе определились с названием для третьего по рангу клубного турнира

Главный футбольный орган Европы УЕФА определился с названием нового клубного турнира, который станет третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как сообщает немецкое издание Bild, турнир получит официальное название Europa Conference League,что дословно будет переводится как Лига конференций. Отметим, что на ранних этапах разработки эти соревнования называли "Лигой Европы – 2"

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По предварительной информации, турнир стартует в сезоне-2021/22. Формат турнира будет подобен формату Лиги чемпионов: 32 команды будут разбиты на 8 групп. Победители групп получат путевки в 1/8 финала напрямую. Команды, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места на групповом этапе Лиги Европы. При этом победитель Лиги конференций получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль"

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Отметим, что уже через неделю "Шахтер" матчем с "Манчестер Сити" стартует в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/2020. Как мы писали ранее, ажиотаж вокруг этой игры зашкаливает: в наличии остается всего 10 000 билетов на поединок, который состоится 18 сентября на харьковском ОСК "Металлист".

Также мы рассказывали, что экс-капитан "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФА. Дарио Срна может стать официальным амбассадором Европейского футбольного союза.

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