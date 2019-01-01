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Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"

11 сентября, 19:42

Уже через неделю чемпионы Украины и Англии сойдутся лицом к лицу на харьковском стадионе "Металлист"

"Шахтер" vs "Манчестер Сити"

"Шахтер" vs "Манчестер Сити" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок "Шахтер" – "Манчестер Сити" 18 сентября, которым "горняки" стартуют в групповом турнире Лиги чемпионов, вызвал невероятный ажиотаж. Как сообщили в горняцком клубе, продано уже 30 000 билетов на игру, которая пройдет на харьковском стадионе "Металлист". Таким образом за неделю до матча в наличии остается всего 10 000 билетов различных категорий.

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Как сообщалось ранее, билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" поступили в свободную продажу в начале сентября. Тикеты были представлены в ценовом диапазоне от 150 до 11 000 гривен.

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Напомним, ранее букмекеры оценили шансы "Шахтера" в первом матче Лиги чемпионов. Чемпионы Англии – большие фавориты. Так, коэффициент на победу Александра Зинченко и компании равен всего 1.30, тогда как ставку на успех "горняков" можно делать за внушительный коэффициент 9.40, а на ничью - 5.50. Таким образом, вероятность победы "МанСити" букмекеры оценили в 73 процента, вероятность победы "Шахтера" – в 10 процентов, ничьей – в 17 процентов.

Также мы рассказывали о реакции Коваленко на жеребьевку ЛЧ. "Зинченко, наверное, тоже улыбнулся после этого жребия, – отметил полузащитник дончан. - Третий год подряд играть с "МанСити" будем".

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Источник: Сегодня|Спорт

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