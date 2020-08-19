"Лион" – "Бавария": когда и где смотреть полуфинал Лиги чемпионов

В среду, 19 августа, в Лиссабоне определится второй финалист Лиги чемпионов. Первым, напомним, накануне стал "ПСЖ". В соперники парижанам достанется победитель сегодняшнего противостояния "Лион" – "Бавария". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн матча "Лион" – "Бавария" с видеоповторами голов доступен на нашем сайте.

"Лион" – "Бавария": где смотреть матч

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Матч "Лион" – "Бавария" 19 августа в прямом эфире, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру можно онлайн на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 06:40 и 13:00, а также на канале "Футбол 1" в 08:10 и 18:20.

"Лион" – "Бавария": ориентировочные составы

"ЛИОН": Лопеш; Денайер, Марсело, Марсал; Дюбуа, Какере, Гимараэс, Ауар, Корне; Депай, Дембеле

"БАВАРИЯ": Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Горецка, Тьяго; Перишич, Мюллер, Гнабри; Левандовски

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Роберт Левандовски / Фото: Reuters

"Лион" – "Бавария": сравнение стоимости команд

Сегодня на поле стадиона "Жозе Алваладе" сойдутся команды, общая трансферная стоимость которых оценивается в 1,3 миллиарда евро. При этом кадровая обойма "Баварии" – почти в три раза дороже, чем у "Лиона". По оценкам портала Transfermarkt, один игрок немецкой команды в среднем стоит 30 млн евро, а французской – 12 млн евро.

"Лион" – Бавария": заявления тренеров

Главный тренер "Лиона" Руди Гарсия : "Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы хотим выйти в финал и, сыграв великолепно, способны это сделать. От "Баварии" это тоже зависит, однако мы постараемся сыграть на своих сильных качествах. У "Баварии" нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Мы должны верить в себя"

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Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик : "Моя команда меня убедила и родила энтузиазм. У нас великолепная атмосфера, высокий класс и высокая интенсивность на тренировках. Не знаю, нужно ли это команде, но я спокоен. Просто потому что знаю: моя команда максимально собранна и ставит большие цели. Но мы понимаем, что все решается в одном матче, который начинается при счете 0:0. Нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против "Барселоны". С таким же драйвом и напором"

Ранее прозвучал прогноз на матч "Лион" – "Бавария" от Кирилла Круторогова. Футбольный комментатор ставит на то, что мюнхенцы выиграют и не пропустят.

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