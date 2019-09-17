"Лион" – "Зенит": где смотреть матч Лиги чемпионов

Лион - Зенит / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

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Во вторник, 17 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между французским "Лионом" и российским "Зенитом". Игра пройдет в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер". Ранее мы писали, что Ракицкий спровоцировал драку с командой Кадырова в чемпионате России.

Прямая трансляция противостояния между российским и французским командами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также игру покажет российский телеканал "Матч ТВ". Начало встречи в 19:55.

Между собой команды провели всего два матча. Обе встречи завершились победой российского клуба. В этих играх "Зенит" забил пять мячей, "Лион" – всего лишь один.

Также мы писали, что бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский дал скандальное интервью, прокомментировав невызов в сборную Украины игроков из чемпионата России. "Почему не вызывают в сборную Украины за выступление в России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России".

Также мы писали, что на Донбассе погиб сводный брат экс-жены Анатолия Тимощука. Максим Гринчишин был командиром зенитно-ракетного взвода.

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