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Лионель Месси назвал футболистов, которых "Барселоне" надо купить летом

6 мая, 12:28

Капитан команды считает, что усиление надо искать в чемпионате Голландии

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

"Барселоне" во время летнего трансферного окна следует укрепить несколько позиций. Такого мнения придерживается нападающий и капитан Лионель Месси. По информации Don Balon, аргентинец назвал руководству фамилии некоторых футболистов, которых нужно приобрести.

Одним из новичков мог бы стать вратарь "Аякса" Андре Онана, который займет место Яспера Силлессена. На позиции защитника Месси видит Матейса Де Лигта ("Аякс").

Что касается линии атаки, "Барселона" рассматривает кандидатуры форварда "Айнтрахта" Луки Йовича и нападающего "ПСВ" Ирвинга Лосано.

Источник отмечает, что летом "Барселона" расстанется также с Джейсоном Мурильо, Томасом Вермаленом, Иваном Ракитичем и Филиппе Коутиньо.

Напомним, что "Барселона" сделала огромный шаг в сторону финала Лиги чемпионов. Первый матч полуфинала "Барселона" – "Ливерпуль" завершился со счетом – 3:0 в пользу каталонцев. Ответная встреча состоится 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Ранее "Барселона" 26-й раз в истории выиграла чемпионат Испании. Больше титулов только у "Реала" – 33.

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Тег Барселона, Лионель Месси

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sport24.ru

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