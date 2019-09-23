Лионель Месси отправился в Милан, чтобы стать "лучшим"

Лео один из претендентов на престижную награду от ФИФА

Месси еще не восстановился после травмы / Фото: AFP

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Сегодня в Милане пройдет церемония награждения лучшего игрока года по версии ФИФА The Best. Ранее мы писали, что Месси ушел в моду и запустил собственный бренд одежды.

На приз претендуют нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Аргентинский нападающий "Барселоны" уже отправился на церемонию вместе с семьей.

"Дорога в Милан с Лионелем и еще двумя компаньонами на мероприятие The Best FIFA Awards-2019", – написала Антонелла Рокуццо в Instagram.

Также будет назван лучший вратарь года – в тройку номинантов вошли Алиссон "Ливерпуль", Эдерсон "Манчестер Сити" и Марк-Андре тер Штеген "Барселона".

На приз лучшему тренеру претендуют Юрген Клопп "Ливерпуль", Пеп Гвардиола "Манчестер Сити" и Маурисио Почеттино "Тоттенхэм".

Ранее мы писали, что Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с "сине-гранатовыми". Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" – Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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