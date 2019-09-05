У Месси есть возможность решать самому, когда покинуть "Барселону"

Но пока Аргентинец этим правом не воспользовался

Лионель Месси / Фото: AFP

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов. Ранее мы рассказывали, что Неймар и "Барселона" пошли войной друг на друга.

Соответствующее право для футболиста прописано в его контракте с сине-гранатовыми. Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня. Такие же пункты ранее были прописаны в контрактах других легенд "Барсы" — Карлеса Пуйоля, Хави и Андреса Иньесты.

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При этом в каталонском клубе не опасаются, что аргентинец может воспользоваться правом разрыва контракта уже следующим летом. На "Камп Ноу" считают, что 32-летний нападающий все еще чувствует в себе силы выступать на самом высоком уровне и доволен положением дел в команде.

В нынешнем сезоне Месси еще не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы.

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Напомним, что все лето 2019 года продолжалась сага с возможным возвращением бразильца в "Барселону", но камбек так и не состоялся. Хотя сообщалось, что ради возвращения в "Барсу" Неймар даже готов стать киприотом. Предполагалось, что бразилец получит гражданство страны Евросоюза, что должно было бы упростить его переход в каталонский клуб.

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