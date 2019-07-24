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Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки

24 июля, 10:27

Лидер сборной Аргентины был удален в матче с Чили и обвинял организаторов в коррупции

Месси пропустит первый матч отбора на ЧМ-2022
Месси пропустит первый матч отбора на ЧМ-2022. Фото: AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019. Таким образом, Месси пропустит стартовый матч сборной Аргентины в отборе к ЧМ-2022.

Напомним, Месси получил красную карточку в матче за третье место против Чили после стычки с Гари Меделем. Без Месси аргентинцы сумели обыграть чилийцев (2:1).

После матча Лионель Месси обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции. Ему грозило отстранение от участия в официальных соревнованиях под эгидой организации на срок до двух лет. Лионель позже принес извинения за свои слова.

Еще ранее, после полуфинального матча между Аргентиной и Бразилией (0:2), Месси также не стеснялся в выражениях, возмутившись работой арбитров и бездействием КОНМЕБОЛ.

Напомним, что Лионель Месси бойкотировал награждения на Кубке Америки после матча за третье место. Футболист обвинил организаторов турнира в коррупции, а также раскритиковал работу судей. "Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду", – заявил аргентинец.


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Тег футбол, Лионель Месси, сборная Аргентины, КОНМЕБОЛ

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