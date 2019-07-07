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Месси не явился на награждение Кубка Америки после скандального удаления: "Все подстроено"

7 июля, 09:30

Аргентинский футболист обвинил в неудаче судей и коррупцию на турнире

Лионель Месси получил красную карточку
Лионель Месси получил красную карточку. Фото: AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проигнорировал награждение после матча за третье место на Кубке Америки. Напомним, Аргентина обыграла Чили со счетом 2:1 и завоевала бронзовые награды, а сам Месси был удален в первом тайме после конфликта с Гэри Меделем.

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"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду.

Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии.

Надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, и Перу сможет составить конкуренцию, потому что команда на это способна. Но я вижу, что это будет сложно", – заявил Месси.

Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.

Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.


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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

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