Месси не явился на награждение Кубка Америки после скандального удаления: "Все подстроено"
Аргентинский футболист обвинил в неудаче судей и коррупцию на турнире
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проигнорировал награждение после матча за третье место на Кубке Америки. Напомним, Аргентина обыграла Чили со счетом 2:1 и завоевала бронзовые награды, а сам Месси был удален в первом тайме после конфликта с Гэри Меделем.
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"Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду.
Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии.
Надеюсь, что судьи и VAR ни на что не повлияют, и Перу сможет составить конкуренцию, потому что команда на это способна. Но я вижу, что это будет сложно", – заявил Месси.
Ранее мы писали о скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. Аргентина запросила запись переговоров арбитра с видеоассистентом в полуфинале Кубка Америки.
Напомним, что Лионель Месси рассмешил невероятным промахом на Кубке Америки. Звезда сборной Аргентины запустил мяч в небеса с выгодной позиции и сам после этого рассмеялся.
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