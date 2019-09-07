Литва – Украина: известен стартовый состав команд

Болбат и Яремчук выйдут в старте

/ Фото: ФФУ

Стал известен стартовый состав сборной Украины и Литвы на матч отбора на Евро-2020. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Литва – Украина.

Сборная Украины: 12.Пятов (К), 2.Болбат, 4.Кривцов, 6.Степаненко, 7.Ярмоленко, 8.Малиновский, 11.Марлос, 16.Миколенко, 17.Зинченко, 18.Яремчук, 22.Матвиенко.

Запасные: 1.Панькив, 23.Лунин, 3.Соболь, 5.Бурда, 9.Безус, 10.Коноплянка, 13.Пластун, 14.Буяльский, 15.Цыганков, 19.Мораес, 20.Коваленко, 21.Караваев.

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Сборная Литвы: 1.Зубас, 3.Паленис, 4.Гирдвайнис, 7.Жулла, 10.Голубицкас, 11.Шимкус, 13.Миколюнас, 15.Матулявичус, 18.Вербицкас, 21.Воробьев, 22.Черных (К).

Запасные: 12.Черняускас, 16.Шеткус, 2.Климавичюс, 5.А.Янкаускас, 6.Д.Казлаускас, 8.Вайткунас, 9.Лаукжемис, 14.Сливка, 17.Куклис, 19.Андрюшкявичюс, 20.Петравичюс, 23.Баравикас.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинцев. На нее установлен коэффициент 1.30, на ничью – 5.00, на победу Литвы – 12.50. Таким образом, вероятность выигрыша матча украинцами оценивается в 73 процента, ничьей – в 19 процентов, выигрыша литовцев – в 8 процентов.

Обзор предыдущего матча сборной Украины в отборе на Евро-2020

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