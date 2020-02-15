"Ливерпуль" близится к титулу, попутно установив несколько рекордов

"Ливерпуль" стал первой командой, гарантировавшей себе участие в новом сезоне Лиги чемпионов с группового этапа. Это стало возможным после сегодняшней победы над "Норвичем" в гостевом матче 26-го тура АПЛ. Команда Юргена Клоппа уверенно лидирует в турнирной таблице — 25 очков отрыва от идущего вторым "Манчестер Сити".
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Специализирующийся на статистике Twitter 2010MisterChip сообщает, что "Ливерпуль" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, сумевшей пробиться в групповой этап нового сезона за семь месяцев до его старта.
Также "Ливерпуль" продлил победную серию в английской Премьер-лиге до 17 матчей. Тем самым повторил свой рекорд по длительности победной серии в АПЛ. Ранее команда выигрывала 17 матчей подряд в период с марта по октябрь 2019 года.
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