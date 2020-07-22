"Ливерпуль" – "Челси": когда начало и где смотреть матч Премьер-лиги

Расписание трансляций поединка чемпионов и против клуба, мотивированного на борьбу за Лигу чемпионов

Сегодня на "Энфилде" состоится последний в этом сезоне домашний поединок "Ливерпуля" – команда Юргена Клоппа досрочно гарантировала себе первый за 30 лет чемпионский титул. Ее соперник – мотивированный на борьбу за место в Лиге чемпионов "Челси", который в случае победы сегодня сможет за тур до финиша Премьер-лиги застолбить себе место в группе самого престижного еврокубка. Матч начнется в 22:15.

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Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Челси":

смотреть "Ливерпуль" – "Челси" текстовый онлайн

смотреть "Ливерпуль" – "Челси" на OLL.TV

прямой эфир – канал Setanta Sports Ukraine

повторы: 23 июля в 08:15 и 24 июля в 23:15 на Setanta Sports.

Ранее мы писали, что аналитики букмекерских контор подсчитали вероятность результата матча: победа "Ливерпуля" 47 процентов, ничья 26 процентов, победа "Челси" 27 процентов. Читайте полный прогноз на матч "Ливерпуль" – "Челси": как завершится матч, сколько голов будет забито, кто станет героем поединка.

"Ливерпуль" до карантина вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв в ответном поединке мадридскому "Атлетико" в дополнительное время:

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"Челси" успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв на своем поле "Баварии" со счетом 0:3. Теперь шансов на выход в четвертьфинал у англичан немного:

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