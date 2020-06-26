"Ливерпуль" – чемпион Англии! Победа "Челси" над "Манчестер Сити" делает подарок парням Клоппа

Виллиан принес лондонцам три очка, а "Ливерпулю" - первый за 30 лет титул чемпионов

Завершающий матч 31-го тура чемпионата Англии в Лондоне между "Челси" и "Манчестер Сити" имел значение не только для его участников, но и для "Ливерпуля". Победа "синих" над подопечными Пепа Гвардиолы или даже ничья делали "Ливер" недосягаемым для конкурентов. За семь туров до финиша сезона английской Премьер-лиги так и случилось: "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом. Узнавайте все результаты 31-го тура чемпионата Англии.

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События на "Стемфорд Бридж" разворачивались увлекательно. На 37-й минуте первого тайма двое защитников "МанСити" не разобрались с мячом на половине поля соперника – и молодой американский хавбек Кристиан Пулишич убежал на свидание с Эдерсоном и переиграл бразильца – 1:0.

После перерыва Кевин де Брюйне шикарным ударом со штрафного в "девятку" на 57-й минуте интригу вернул – 1:1. Однако успех в итоге все равно оказался на стороне "Челси". На 78-й минуте Фернандиньо увидел перед собой красную карточку за то, что рукой выбил мяч с линии ворот, а другой бывший игрок "Шахтера", Виллиан, реализовал пенальти – 2:1.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле на 60-й минуте вместо Бенжамена Менди, но ничего героического сотворить молодому парню не удалось. Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Манчестер Сити".

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Таким образом, "Манчестер Сити" отстал от "Ливерпуля" на 23 очка за семь туров до завершения чемпионата. Это сделало подопечных Юргена Клоппа недосягаемыми. "Красные" стали чемпионами после 30-летнего перерыва!!!

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл финал Лиги чемпионов год назад

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