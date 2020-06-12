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"Ливерпуль", давай деньги! Скромный клуб третьего английского дивизиона "наехал" на парней Клоппа

12 июня, 11:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Шрусбери" обиделся, поскольку не собрал достаточный доход в матче Кубка Англии

Неординарную жалобу подал клуб третьего английского дивизиона на "Ливерпуль". Клуб Лиги 1, "Шрусбери Таун", пожаловался на лучшую команду планеты в связи с тем, что "красные" сыграли резервным составом в матче 1/16 финала Кубка Англии. Напомним, в феврале "Ливерпуль" выстрадал победу над "Шрусбери" в Кубке Англии.

Неприятность для скромного "Шрусбери" состоит в том, что он не получил ожидаемый доход от продажи телевизионных прав на тот поединок. Теперь клуб требует от "Ливерпуля" возмещение "убытков", сообщает Liverpool Echo. "Шрусбери" надеялся прилично заработать на приезде звезд. Однако из-за того, что Юрген Клопп решил выставить дублеров, "Шрусбери" получил гораздо меньший доход, чем ожидал. Сумма, которую требуют, не называется.

Тогда "Ливерпуль" дома не смог победить, упустив позитивный результат 2:0 и сыграв лишь вничью 2:2, причем со многими основными футболистами в составе. И лишь в переигровке во втором поединке молодежи "красных" удалось команде принести путевку в следующий раунд.

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А вчера "Ливерпуль" после карантина разгромил "Блэкберн" в спарринге на "Энфилд Роуд".

Смотрите, как "Ливерпуль" драматически уступил "Атлетико" в плей-офф Лиги чемпионов

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футбол жалоба Ливерпуль Кубок Англии

Источник: xsport.ua

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