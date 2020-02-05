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"Ливерпуль" выстрадал победу над командой третьего дивизиона "Шрусбери" в Кубке Англии

5 февраля, 00:15

Юрген Клопп выставил на домашний матч молодежный состав

Молодежь "Ливерпуля" дожала "Шрусбери"

Молодежь "Ливерпуля" дожала "Шрусбери" / Фото: Reuters

Лидер английской Премьер-лиги со второй попытки сумел-таки пройти скромный "Шрусбери" в Кубке Англии. Напомним, в конце января "Ливерпуль" не смог победить середняка третьего дивизиона в 1/16 финала национального Кубка, и командам назначили переигровку.

Главный тренер лучшего клуба мира Юрген Клопп не захотел рисковать своими лучшими кадрами и выставил на встречу дублеров. Собственно и место на лавке запасных занял наставник молодежного состава Нил Критчли. Во вторник около полуночи по киевскому времени его парни добыли-таки путевки в 1/8 финала. Единственный гол во встрече с "Шрусбери" состоялся на 76-й минуте. Причем гости сами забили себе: после навеса Неко Уильямса его однофамилец Ро-Шон Уильямс головой срезал мяч в свои ворота. 1:0 – скромная победа "Ливерпуля". "Шрусбери" не нанес ни одного удара в створ ворот... Теперь в следующем раунде победитель Лиги чемпионов сыграет с "Челси".

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В еще одной встрече "Дерби Каунти" разобрался дома с "Нортгемптоном" – 4:2. А бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни в составе хозяев реализовал пенальти.

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