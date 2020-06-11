Голодный "Ливерпуль" после карантина проглотил "Блэкберн" и не заметил: спарринг на "Энфилд Роуд"

Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" вышел из карантина изрядно изголодавшимся по футболу и в товарищеском матче буквально разнес "Блэкберн Роверс". Спарринг прошел на стадионе "Энфилд Роуд" в Ливерпуле и завершился со счетом 6:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Ранее мы писали о страшном периоде на грани смерти звезды "Ливерпуля".

Как сообщает Watch LFC, за мерсисайдцев в этом поединке забивали нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.

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Напомним, что за 29 туров в английской Премьер-лиге "Ливерпуль" набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 25 очков. В свою очередь "Блэкберн" с 53 очками после 37 туров располагается на 10-й строчке в таблице Чемпионшипа.

Ранее мы сообщали, что появилось расписание чемпионата Англии после карантина. Первые поединки английской Премьер-лиги после ее возобновления пройдут в среду, 17 июня.

Смотрите, как перед карантином "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов

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