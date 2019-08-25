"Ливерпуль" готов продать Салаха – СМИ

Салах забил дважды "Арсеналу" / Фото: AFP

"Ливерпуль" готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato. Напомним, интерес к 27-летнему египетскому футболисту ранее проявлял мадридский "Реал", однако Салах принял решение остаться в английской команде.

Салах перешел в "Ливерпуль" летом 2017 года за 42 млн евро. В сезоне-2018/19 египетский форвард принял участие в 51 матче во всех турнирах, стал автором 26 забитых мячей и 13 результативных передач. В текущем сезоне Салах сыграл в 3 матчах английской Премьер-лиги, записал на свой счет 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

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Вчера "Ливерпуль" уверенно обыграл "Арсенал" в Премьер-лиге. Два гола на счету Салаха.

Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на награду Лучшему футболисту сезона 2018/19 по версии УЕФА. Обладатель приза станет известен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако 29 августа.

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Напомним, что "Ливерпуль" в этом месяце выиграл Суперкубок УЕФА, победив по пенальти "Челси":

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