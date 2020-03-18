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"Ливерпуль" и другие лидеры не получат чемпионские медали досрочно

18 марта, 18:03

Максим Перепелица

Александр Чеферин рассказал о ситуации с чемпионскими титулами в ТОП чемпионатах

Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг иноформацию, что "Ливерпуль" и другие команды-лидеры чемпионатов европейской "большой пятерки" могут завоевать титулы досрочно из-за пандемии коронавируса.

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"Видел лживые новости о том, что УЕФА посоветует лигам закончить чемпионаты сейчас и решить, что победители – это команды, занимающие первые места в данный момент. Это неправда. Наша цель – доиграть чемпионаты, и мы не рекомендовали чего-то такого какой-либо ассоциации или лиге", – заявил Чеферин на саммите УЕФА.

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Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены. Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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УЕФА чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус

Источник: Mirror

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