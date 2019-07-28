"Ливерпуль" не смог выиграть в четвертом товарищеском матче подряд

Мерсисайдский клуб разгромно уступил итальянскому "Наполи"

"Ливерпуль" пропустил три мяча. Фото: Twitter

В Эдинбурге завершился товарищеский матч между "Наполи" и "Ливерпулем". Итальянцы добились уверенной победы со счетом – 3:0. На 17-й минуте Лоренцо Инсинье вывел неаполитанский клуб вперед. На 28-й минуте Аркадиуш Милик удвоил преимущество своей команды, а на 52-й минуте довершил разгром мерсисайдцев Амин Юнес.

"Ливерпуль" не смог выиграть в четвертом товарищеском матче подряд. Ранее действующие победители Лиги чемпионов проиграли дортмундской "Боруссии" (2:3), "Севилье" (1:2) и сыграли вничью со "Спортингом" (2:2).

Ранее мы писали, что футболист испанской "Севильи" Жорис Ньяньон стал антигероем товарищеского матча своей команды против победителя "Ливерпуля". Игрок "Севильи" едва не сломал ногу сопернику в товарищеском матче.

Кстати, защитник английского "Ливерпуля" Натаниэл Клайн получил травму крестообразной связки колена во время товарищеской встречи с дортмундской "Боруссией". Английский футболист вернется на поле не раньше, чем через полгода.

А вот как "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов:

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