"Ливерпуль" и "Челси" выдали суперматч, забив 8 голов на "Энфилде"

Чемпионы обыграли гостей из Лондона: в последнем туре будет решаться судьба мест в Лиге чемпионов

В предпоследнем, 37 туре чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Челси". Этот матч стал последним в этом сезоне для "Ливерпуля" на "Энфилде". Домашнее завершение триумфального чемпионата удалось на славу – команды забили восемь мячей, а хозяева победили со счетом 5:3. В последнем туре чемпионы сыграют на выезде против "Ньюкасла".

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В составе победителей отличились Наби Кейта, Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлден. У гостей голы забивали Оливье Жиру, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

На 32-й минуте арбитр справедливо отменил гол "Челси", забитый после офсайда. Это решение было принято после просмотра повтора:

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Это поражение "Челси" до предела накалило интригу в борьбе за выход в Лигу чемпионов. От Англии в групповой этап самого престижного клубного турнира отправляются четыре команды, две из них уже известны ("Ливерпуль" и "Манчестер Сити"). А оставшихся два места претендуют три команды – "МЮ" (63 очка), "Челси" (63 очка) и "Лестер" (62 очка).

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"Ливерпуль" до карантина вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв в ответном поединке мадридскому "Атлетико" в дополнительное время:

"Челси" успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв на своем поле "Баварии" со счетом 0:3. Теперь шансов на выход в четвертьфинал у англичан немного:

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