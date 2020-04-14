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"Ливерпуль" перехватит у "Реала" суперфутболиста: 110 млн составят только бонусы

14 апреля, 11:42

Александр Трикиша

Английский клуб нашел замену Садио Мане, которого сватают в мадридский клуб

Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" нацелился на трансферную сенсацию. Мерсисайдцы намерены купить у "Пари Сен Жермен" французского нападающего Килиана Мбаппе в случае продажи Садио Мане в мадридский "Реал". По информации The Sun, "Ливерпуль" готов заплатить за француза 170 миллионов евро и еще 110 миллионов – в качестве различных бонусов. В этом случае Мбаппе побьет рекорд своего одноклубника Неймара, за которого "ПСЖ" заплатил 222 миллиона евро в 2017 году.

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Интересно, что также на Мбаппе претендует тот же "Реал". Итальянский инсайдер Николо Шира сообщает, что в приобретении форварда уже летом 2020 года лично заинтересован главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

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На данный момент трансферная стоимость 21-летнего Мбаппе составляет 180 миллионов евро – это самый большой ценник в мировом футболе. Хотя до начала пандемии коронавируса француза оценивали в 200 миллионов.

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В текущем сезоне Мбаппе провел 33 матча во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

Смотрите, как Мбапе забивает за "ПСЖ":

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футбол Ливерпуль Реал Мадрид псж Садио Мане Килиан Мбаппе

Источник: Сегодня|Спорт

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